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РФ ударила по Дніпру, є загиблий і п’ятеро поранених

12:18 03.09.2026 Чт
1 хв
Кількість постраждалих у місті зростає
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила по Дніпру, є загиблий і п’ятеро поранених Фото: Поранених уже обстежують медики (Getty Images)
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3 вересня російські загарбники завдали удару по Дніпру. Згідно з останніми даними, загинула одна людина.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Об 11:27 Ганжа повідомив, що ворог здійснив нову атаку на Дніпро. За його словами, у передмісті почалася пожежа.

Через пів години глава ОДА заявив, що відомо про чотирьох постраждалих серед цивільного населення.

"Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії", - повідомив Ганжа.

Вже о 12:02 він підтвердив, що стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Також глава ОДА зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.

"20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі", - додав Ганжа.

Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки атаки Росії на Дніпро 2 вересня.

Також ми писали, що ворог завдав ракетного удару по Харківській області - серед постраждалих є діти.

До речі, 3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про нову ескалацію з боку РФ.

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