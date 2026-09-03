РФ ударила по Дніпру, є загиблий і п’ятеро поранених

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

3 вересня російські загарбники завдали удару по Дніпру. Згідно з останніми даними, загинула одна людина.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.