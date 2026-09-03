РФ ударила по Днепру, есть погибший и пятеро раненых
3 сентября российские захватчики нанесли удар по Днепру. Согласно последним данным, погиб один человек.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
В 11:27 Ганжа сообщил, что враг совершил новую атаку на Днепр. По его словам, в пригороде начался пожар.
Спустя полчаса глава ОГА заявил, что известно о четырех пострадавших среди гражданского населения.
"В результате вражеского удара загорелись склады логистической компании", – сообщил Ганжа.
Уже в 12:02 он подтвердил, что стало известно об одном погибшем в результате вражеской атаки.
Также глава ОГА отметил, что количество пострадавших возросло до пяти человек.
"20-летний парень госпитализирован в тяжелом состоянии. Других раненых сейчас обследуют врачи", - добавил Ганжа.
Ранее РБК-Украина рассказывала о последствиях атаки России на Днепр 2 сентября.
Также мы писали, что враг нанес ракетный удар по Харьковской области - среди пострадавших есть дети.
Кстати, 3 сентября президент Владимир Зеленский заявил о новой эскалации со стороны РФ.