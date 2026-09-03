ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по Днепру, есть погибший и пятеро раненых

12:18 03.09.2026 Чт
1 мин
Количество пострадавших в городе растет
aimg Юлия Капитонова
РФ ударила по Днепру, есть погибший и пятеро раненых Фото: Раненых уже обследуют медики (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

3 сентября российские захватчики нанесли удар по Днепру. Согласно последним данным, погиб один человек.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

В 11:27 Ганжа сообщил, что враг совершил новую атаку на Днепр. По его словам, в пригороде начался пожар.

Спустя полчаса глава ОГА заявил, что известно о четырех пострадавших среди гражданского населения.

"В результате вражеского удара загорелись склады логистической компании", – сообщил Ганжа.

Уже в 12:02 он подтвердил, что стало известно об одном погибшем в результате вражеской атаки.

Также глава ОГА отметил, что количество пострадавших возросло до пяти человек.

"20-летний парень госпитализирован в тяжелом состоянии. Других раненых сейчас обследуют врачи", - добавил Ганжа.

Ранее РБК-Украина рассказывала о последствиях атаки России на Днепр 2 сентября.

Также мы писали, что враг нанес ракетный удар по Харьковской области - среди пострадавших есть дети.

Кстати, 3 сентября президент Владимир Зеленский заявил о новой эскалации со стороны РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Днепр
Новости
В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию
В Киеве произошла стрельба, полиция проводит спецоперацию
Аналитика
Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему нужны большие роботы и инженеры: интервью с основателем школы НРК