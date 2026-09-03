РФ завдала ракетного удару по Харківщині, серед 10 постраждалих є діти

3 вересня російські загарбники здійснили нову ракетну атаку на Харківську область - під ударом опинилося селище Печеніги в Чугуївському районі.

Про це заявив глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Окрім того, відомо, що внаслідок російської атаки загорілися будинок і господарська споруда .

Медики вже прибули на місце ворожого удару та надають усім необхідну допомогу.

Глава ОДА також наголосив, що двоє з них - діти .

За словами Синєгубова, станом на 11:05 відомо про 10 постраждалих серед цивільного населення.

"Армія РФ завдала ракетного удару по селищу Печеніги", - написав він.

Раніше РБК-Україна розповідало, що вранці 3 вересня росіяни атакували Київську область.

Окрім того, ми писали про всі наслідки нещодавніх ударів Росії по Україні. Противник знову застосовує реактивні дрони і не лише їх.

До речі, 3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про нову ескалацію з боку РФ.