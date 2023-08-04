РФ учора обстріляла Оріхівську громаду в Запорізькій області: є поранений

Вчора російські загарбники двічі атакували територію Малої Токмачки з авіації, застосували два безпілотники по Малинівці та Новоандріївці, завдали 68 ударів з реактивних систем залпового вогню та артилерії по інших населених пунктах регіону.

Поліція зазначила, що загалом армія окупантів обстріляла 19 міст і сіл в Запорізькій області - Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новодарівка, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Малинівка, Білогір'я, Преображенка, Левадне, Єгорівка, Мала Токмачка, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове, П'ятихатки.

Постраждалий від атаки РФ

Ворожим вогнем пошкоджені житлові помешкання громадян, прибудинкова територія, господарські та гаражні приміщення.

Фото: Наслідки обстрілів (zp.npu.gov.ua)

"У результаті збройної агресії осколкові поранення нижніх кінцівок отримав 53-річний мешканець села Новоандріївка Оріхівської міської тергромади, його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні ГУНП.

Розслідування ворожих обстрілів

Правоохоронці задокументували наслідки влучань. За всіма фактами слідчі поліції та УСБУ відкрили кримінальні провадження.

"Правова кваліфікація - ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - додали у поліції.

Обстріли Оріхова та громади

Російські війська регулярно обстрілюють місто, внаслідок цього страждає мирне населення. 10 липня в Оріхові завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського авіаудару. Внаслідок цього загинуло сім осіб.

Вже через три дні окупанти знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

19 липня росіяни знову обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.