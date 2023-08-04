РФ вчера обстреляла Ореховскую громаду в Запорожской области: есть раненый

Вчера российские захватчики дважды атаковали территорию Малой Токмачки с авиации, применили два беспилотника по Малиновке и Новоандреевке, нанесли 68 ударов из реактивных систем залпового огня и артиллерии по другим населенным пунктам региона.

Полиция отметила, что в целом армия оккупантов обстреляла 19 городов и сел в Запорожской области - Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Новоданиловка, Гуляйпольское, Новодаровка, Ольговское, Чаривне, Красное, Малиновка, Белогорье, Преображенка, Левадное, Егоровка, Малая Токмачка, Каменское, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки.

Пострадавший от атаки РФ

Вражеским огнем повреждены жилые помещения граждан, придомовая территория, хозяйственные и гаражные помещения.

Фото: Последствия обстрелов (zp.npu.gov.ua)

"В результате вооруженной агрессии осколочные ранения нижних конечностей получил 53-летний житель села Новоандреевка Ореховской городской тергромады, он госпитализирован", - говорится в сообщении ГУНП.

Расследование вражеских обстрелов

Правоохранители задокументировали последствия попаданий. По всем фактам следователи полиции и УСБУ открыли уголовные производства.

"Правовая квалификация - ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Обстрелы Орехова и громады

Российские войска регулярно обстреливают город, в результате этого страдает мирное население. 10 июля в Орехове завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского авиаудара. В результате этого погибло семь человек.

Уже через три дня оккупанты снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

19 июля россияне снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.