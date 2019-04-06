В РФ Twitter оштрафовали из-за конфликта с Роскомнадзором

Суд в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter на 3 тыс. рублей за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о сохранении данных российских пользователей внутри страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что в нескольких странах мира существуют законы, по которым личные данные граждан должны храниться на серверах, физически расположенных на территории страны. Этого требует и Россия.

В декабре прошлого года Роскомнадзор направил социальным сетям запросы о том, выполнили ли они требования законодательства. Сначала регулятор сообщил, что компании отчитались о локализации баз данных. Позже ведомство пожаловалось, что от двух компаний пришли только "формальные ответы, в которых не указано, где хранится информация пользователей".

Представители Twitter заявляли в суде, что сеть не ведет целенаправленный сбор персональных данных и не обязана отчитываться перед Роскомнадзор.

Ранее РБК-Украина писало, что Роскомнадзор начал административное производство против компаний Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Напомним, ранее Роскомнадзор блокировал IP-адреса компании Google, через которые обеспечивался доступ к запрещенному Telegram.