В РФ Twitter оштрафували через конфлікт з Роскомнаглядом

Суд у Москві оштрафував соціальну мережу Twitter на 3 тис. рублів за відмову надати Роскомнагляду інформацію про збереження даних російських користувачів всередині країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що в кількох країнах світу існують закони, за якими особисті дані громадян повинні зберігатися на серверах, фізично розташованих на території країни. Цього вимагає і Росія.

У грудні минулого року Роскомнагляд направив до соціальних мереж запити про те, чи виконали вони вимогу законодавства. Спочатку регулятор повідомив, що компанії відзвітували про локалізації баз даних. Пізніше відомство поскаржилося, що від двох компаній прийшли тільки "формальні відповіді, в яких не зазначено, де зберігається інформація користувачів".

Представники Twitter заявляли в суді, що мережа не веде цілеспрямований збір персональних даних і не зобов'язана звітувати перед Роскомнагляд.

Раніше РБК-Україна писало, що Роскомнадзор почав адміністративне провадження проти компаній Twitter і Facebook за невиконання закону про місцезнаходження баз персональних даних російських користувачів на території РФ.

Нагадаємо, раніше Роскомнагляд блокував IP-адреси компанії Google, через які забезпечувався доступ до забороненого Telegram.