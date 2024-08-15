РФ цього тижня атакувала підстанції "Укрзалізниці": пошкодження ще відновлюють
Росія цього тижня атакувала енергосистему "Укрзалізниці". Пошкодження, яких завдали окупанти, ще відновлюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Як зазначається, ворог цього тижня завдав ударів по енергетичній системі "Укрзалізниці" на півночі України. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.
"УЗ" повідомляє, що затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин, а в будинки місцевих жителів швидко повернулося світло.
"Наразі Укрзалізниця власними силами спрацює над відновленням енергосистеми компанії", - йдеться у повідомленні.
Обстріли північних областей України
Нагадаємо, у ніч на 13 серпня російські війська атакували місто Бахмач Чернігівської області. Як повідомила місцева влада, росіяни атакували цивільну інфраструктуру безпілотниками.
Внаслідок ворожого удару виникла пожежа, обійшлося без постраждалих.
Крім того, минулої ночі окупанти атакували Житомирську та Чернігівську області. Під ударом були інфраструктурні об'єкти. На щастя, внаслідок атак ніхто не постраждав.
"Укренерго" також повідомляло, що 14 серпня Росія вдарила по енергетичних об'єктах на півночі та півдні України.
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