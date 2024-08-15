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РФ на этой неделе атаковала подстанции "Укрзализныци": повреждения еще восстанавливают

Чернигов, Четверг 15 августа 2024 14:07
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РФ на этой неделе атаковала подстанции "Укрзализныци": повреждения еще восстанавливают Фото: Россия атаковала энергосистему "Укрзализныци" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия на этой неделе атаковала энергосистему "Укрзализныци". Повреждения, нанесенные оккупантами, еще восстанавливают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечается, враг на этой неделе нанес удары по энергетической системе "Укрзализныци" на севере Украины. В результате вражеской атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей.

"УЗ" сообщает, что задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома местных жителей быстро вернулся свет.

"В настоящее время Укрзализныця собственными силами сработает над восстановлением энергосистемы компании", - говорится в сообщении.

Обстрелы северных областей Украины

Напомним, в ночь на 13 августа российские войска атаковали город Бахмач Черниговской области. Как сообщили местные власти, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру беспилотниками.

В результате вражеского удара возник пожар, обошлось без пострадавших.

Кроме того, минувшей ночью оккупанты атаковали Житомирскую и Черниговскую области. Под ударом были инфраструктурные объекты. К счастью, в результате атак никто не пострадал.

"Укрэнерго" также сообщало, что 14 августа Россия ударила по энергетическим объектам на севере и юге Украины.

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