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У РФ цинічно визнають, що переговори не заважатимуть їм далі вести війну проти України

Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна не припинятиме бойових дій в Україні під час перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росія припинить бойові дії, коли буде досягнуто домовленостей, які влаштують сторони", - заявив Лавров.

За його словами, варіант із "замиренням одразу", зупиненням бойових дій на лінії зіткнення і продумуванням подальших кроків Росію не влаштує.

Варто нагадати, що Лавров під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії заперечив удари РФ по енергетиці України.

"Ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку системи енергопостачання населення і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують Збройні сили України", - заявив тоді Лавров.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 18 лютого американські та російські чиновники провели довгі переговори в Саудівській Аравії. Там проходило обговорення врегулювання війни Росії проти України.

Згодом у Держдепі розповіли, що в результаті переговорів вдалося досягти домовленостей про те, що кожна з країн призначить команди для продовження переговорного процесу щодо України.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами звернув увагу, що умови для завершення війни мають влаштовувати обидві сторони, щоб мир був довгостроковим.

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