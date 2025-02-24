У РФ цинічно визнають, що переговори не заважатимуть їм далі вести війну проти України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна не припинятиме бойових дій в Україні під час перемовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Росія припинить бойові дії, коли буде досягнуто домовленостей, які влаштують сторони", - заявив Лавров.
За його словами, варіант із "замиренням одразу", зупиненням бойових дій на лінії зіткнення і продумуванням подальших кроків Росію не влаштує.
Варто нагадати, що Лавров під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії заперечив удари РФ по енергетиці України.
"Ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку системи енергопостачання населення і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують Збройні сили України", - заявив тоді Лавров.
Нагадаємо, 18 лютого американські та російські чиновники провели довгі переговори в Саудівській Аравії. Там проходило обговорення врегулювання війни Росії проти України.
Згодом у Держдепі розповіли, що в результаті переговорів вдалося досягти домовленостей про те, що кожна з країн призначить команди для продовження переговорного процесу щодо України.
Водночас держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами звернув увагу, що умови для завершення війни мають влаштовувати обидві сторони, щоб мир був довгостроковим.
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