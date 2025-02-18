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Лавров на переговорах із США заперечив удари Росії по українській енергетиці

Вівторок 18 лютого 2025 16:48
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Лавров на переговорах із США заперечив удари Росії по українській енергетиці Фото: міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії заперечив удари РФ по енергетиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сергія Лаврова.

За його словами, у рамках переговорів американська сторона запропонувала ввести мораторій на атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку системи енергопостачання населення і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують Збройні сили України", - сказав Лавров.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, минулого року Росія систематично завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до запровадження у країні графіків відключення електроенергії.

Зокрема, 17 листопада Росія випустила по енергооб'єктах України понад 120 ракет і 90 дронів.

28 листопада удари спричинили пошкодження у 14 областях, а 13 грудня РФ атакувала 287 засобами повітряного нападу - 94 ракетами та 193 дронами.

А 25 грудня російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.

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