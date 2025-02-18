Лавров на переговорах із США заперечив удари Росії по українській енергетиці

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час переговорів з американською делегацією у Саудівській Аравії заперечив удари РФ по енергетиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сергія Лаврова.

За його словами, у рамках переговорів американська сторона запропонувала ввести мораторій на атаки на енергетичну інфраструктуру. "Ми пояснили, що ми ніколи не наражали на небезпеку системи енергопостачання населення і нашими цілями були тільки ті об'єкти, які безпосередньо обслуговують Збройні сили України", - сказав Лавров.