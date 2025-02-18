Умови миру між Україною та Росією мають влаштовувати всі сторони, - Рубіо

Війна між Україною і Росією має завершитися на таких умовах, які влаштовуватимуть обидві сторони. У такому разі мир буде довгостроковим.

Рубіо після переговорів з російськими чиновниками в Саудівській Аравії заявив, що він "переконаний" у готовності Росії "почати серйозний процес, щоб визначити, як можна покласти край війні".

"Чи зможемо ми зрештою досягти такого результату, очевидно, залежатиме від готовності кожної зі сторін цього конфлікту погодитися на певні речі", - додав глава Держдепу США.

За його словами, зустріч між американськими та російськими чиновниками "закладає основу" для майбутніх контактів. Але результат залежатиме від того, чи зможуть сторони не просто брати на себе зобов'язання, а й виконувати їх. І це "вдасться з'ясувати найближчими тижнями".

"І коли ви говорите про довгострокове і стійке завершення конфлікту, це означає, що воно прийнятне для всіх його учасників. І це, безумовно, охоплює Україну, а також наших партнерів у Європі і, звичайно, російську сторону", - зазначив держсекретар.