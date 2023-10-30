РФ цілий день обстрілює Херсон, кількість поранених знову зросла

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев'ятьох поранених і одну загиблу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що армія РФ за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

"Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста", - додав Мрочко.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, тільки сьогодні загарбники атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.