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РФ цілий день обстрілює Херсон, кількість поранених знову зросла

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 30 жовтня, кілька разів завдавала ударів по Херсону. Унаслідок ворожих атак постраждало дев'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев'ятьох поранених і одну загиблу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що армія РФ за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

"Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста", - додав Мрочко.

Обстріли Херсонської області

Зазначимо, що після деокупації правого берега Херсонської області росіяни постійно обстрілюють частину регіону з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Зокрема, тільки сьогодні загарбники атакували маршрутний автобус у Херсоні, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що російські військові обстріляли кладовище у Кіндійці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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