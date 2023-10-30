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РФ целый день обстреливает Херсон, количество раненых снова возросло

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 30 октября, несколько раз наносила удары по Херсону. В результате вражеских атак пострадали девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"На этот час в Херсонской городской территориальной общине известно о девяти раненых и одной погибшей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что армия РФ за день несколько раз атаковала Херсон с временно оккупированного левого берега.

"Поражения зафиксированы, в частности, в Днепровском районе города", - добавил Мрочко.

Обстрелы Херсонской области

Отметим, что после деоккупации правого берега Херсонской области россияне постоянно обстреливают часть региона из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В частности, только сегодня захватчики атаковали маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

Позже стало известно, что российские военные обстреляли кладбище в Киндейке Херсонской области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

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