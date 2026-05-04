РФ цілеспрямовано завдає ударів дронами по заправках у Харкові, - Терехов

За його словами, ворог використовує для атак безпілотники типу "V2U" зі штучним інтелектом, попередньо налаштовані саме на АЗС.

"Ніякої паніки немає. Ви сьогодні бачили, що всі АЗС, які не пошкоджені, працюють, автівки мають можливість заправлятися", - сказав Терехов.

Міський голова наголосив, що потрібно бути обережними. Він також зауважив, що власникам АЗС необхідно зробити певні габіони, щоб була можливість закрити газові станції, які встановлені на цих АЗС, оскільки практично всі удари сталися саме по них.

"Дуже важливо, щоб був захист, це прерогатива не міської ради, це військова адміністрація разом з військовими, але ж і власники АЗС, я звернувся до них, щоб вони захищали свої АЗС, це дуже важливо", - зазначив Терехов.

Він нагадав, що росіяни завдавали ударів по залізниці, по трансформаторних підстанціях, по критичній інфраструктурі. Терехов додав, що "черга прийшла до АЗС".

Нагадаємо, вранці 1 травня російські окупанти атакували дронами п'ять районів Харкова. Зафіксовані влучання в АЗС, є постраждалі.

Як повідомили у ДСНС, росіяни атакували п’ять заправок. На двох із них, у Слобідському районі міста та в Чугуєві, виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.