"РФ - це смертоносна воєнна машина": Сибіга відреагував на обстріл Харкова

Удар по Харкову

У Харкові російські війська завдали серії ударів по житлових кварталах Індустріального району.

Внаслідок ракетного удару 17 серпня близько 22:50 та атаки дронів-камікадзе наступного ранку загинули п’ятеро людей, серед яких дитина 1,5 року, ще понад 30 отримали поранення або перебувають у стані гострого шоку.

За попередніми даними, застосовувалися ракета типу "Іскандер" та безпілотники "Шахед". Під час ударів частково обвалилися міжповерхові перекриття багатоквартирного будинку, рятувальники працюють на місці подій, надають допомогу постраждалим і проводять розбір завалів.

Мер міста Ігор Терехов оголосив день жалоби, а голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих є діти віком від одного до 17 років.

На місці працюють близько 140 рятувальників, 39 одиниць техніки, залучені піротехніки, кінологи та психологи ДСНС.