"РФ - это смертоносная военная машина": Сибига отреагировал на обстрел Харькова

Россия обстреляла жилой дом в Харькове. По меньшей мере четыре человека погибли, среди них ребенок, много раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги.
Министр Андрей Сибига сообщил, что в результате ночного обстрела жилого дома в Харькове Россия убила по меньшей мере четырех человек, среди которых был ребенок, а также ранила многих других.
"Несмотря на все дипломатические усилия и попытки достичь мира, Россия продолжает убивать гражданских", - отметил Сибига.
Министр подчеркнул, что Россия остается "смертоносной военной машиной", которую сдерживает Украина, и призвал мировое сообщество к единству и давлению на Москву, чтобы остановить убийства и дать пространство для дипломатии.
В Харькове российские войска нанесли серии ударов по жилым кварталам Индустриального района.
В результате ракетного удара 17 августа около 22:50 и атаки дронов-камикадзе на следующее утро погибли пять человек, среди которых ребенок 1,5 года, еще более 30 получили ранения или находятся в состоянии острого шока.
По предварительным данным, применялись ракета типа "Искандер" и беспилотники "Шахед". Во время ударов частично обвалились межэтажные перекрытия многоквартирного дома, спасатели работают на месте событий, оказывают помощь пострадавшим и проводят разбор завалов.
Мэр города Игорь Терехов объявил день траура, а глава ОГА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших есть дети в возрасте от одного до 17 лет.
На месте работают около 140 спасателей, 39 единиц техники, привлечены пиротехники, кинологи и психологи ГСЧС.