"РФ - это смертоносная военная машина": Сибига отреагировал на обстрел Харькова

Министр Андрей Сибига сообщил, что в результате ночного обстрела жилого дома в Харькове Россия убила по меньшей мере четырех человек, среди которых был ребенок, а также ранила многих других.

"Несмотря на все дипломатические усилия и попытки достичь мира, Россия продолжает убивать гражданских", - отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что Россия остается "смертоносной военной машиной", которую сдерживает Украина, и призвал мировое сообщество к единству и давлению на Москву, чтобы остановить убийства и дать пространство для дипломатии.