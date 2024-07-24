UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ тримає у Чорному морі ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Фото: РФ вивела в Чорне море носії ракет "Калібр" (скрін із відео на YouTube)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці фіксується перебування чотирьох російських кораблів, серед яких є носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

У військовому відомстві уточнили, що йдеться про два ракетоносії в акваторії Чорного моря. 

Так, додали у ВМС, можливий залп до 12 ракет через дане корабельне угруповання.

Між тим в Азовському морі спостерігаються 2 кораблі РФ, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр".

Крім того, в Середземному морі помічений 1 ворожий корабель, носії "Калібрів" також відсутні.
 
Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

 Як додали у ВМС ЗСУ, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Сили оборони України загалом знищили вже 28 російських кораблів.

Додамо, перед тим представник ВМС зазначив, що РФ навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у російському місті Новоросійськ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореЧорноморський флотАзовское мореВМС УкраїниРакети