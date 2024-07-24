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РФ держит в Черном море ракетоносители: какой возможен залп "Калибров"

Фото: РФ вывела в Черное море носители ракет "Калибр" (скрин с видео на YouTube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром фиксируется пребывание четырех российских кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о двух ракетоносителях в акватории Черного моря.

Так, добавили в ВМС, возможен залп в 12 ракет из-за данной корабельной группировки.

Между тем в Азовском море наблюдаются 2 корабля РФ, среди которых нет носителей крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, в Средиземном море замечен 1 вражеский корабль, носители "Калибров" также отсутствуют.

Отмечается, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 2 судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Как добавили в ВМС ВСУ, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Силы обороны Украины в общей сложности уничтожили уже 28 российских кораблей.

Добавим, перед тем представитель ВМС отметил, что РФ научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами. Сейчас загрузка проходит в российском городе Новороссийск.

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