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Плетенчук розповів, скільки російських кораблів вдалось знищити ЗСУ

Україна, Середа 17 липня 2024 15:21
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Плетенчук розповів, скільки російських кораблів вдалось знищити ЗСУ Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили вже 28 російських кораблів. В цьому списку - і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці", - розповів він.

Але, заа словами спікера, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.

"Серед знищених кораблів - три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших - "Аскольд" і "Циклон", це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такі як: "Раптор", "Серна", "Тунець", – перерахував Плетенчук.

Ураження підводного човна "Ростов-на-Дону"

У вересні 2023 року у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Пізніше РБК-Україна писало, що Україна провела чергову успішну атаку на російські об'єкти в окупованому Севастополі. В результаті було знищено великий десантний корабель "Мінськ" і уражено підводний човен "Ростов-на-Дону".

Докладніше - у матеріалі.

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