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РФ тримає у Чорному морі ракетоносій: який можливий залп "Калібрів"

Фото: РФ вивела в Чорне море носйї ракет "Калібр" (скрін із відео на YouTube)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі станом на цей ранок фіксується перебування одного російського ракетоносія. Вороже судне може здійснити залп до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.

Як поінформували військові, натомість в Азовському морі були помічені три кораблі противника, але вони не є носіями ракет "Калібр".

Крім того, спостерігається перебування в акваторії Середземного моря двох російських кораблів, які є носіями "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.

Як розповіли у ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.

 Також у військовому відомстві додали, що країна-агресор Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, раніше в моніторингових групах повідомляли, що цієї ночі, 8 липня, на тлі чергової повітряної атаки РФ по території України, в Чорному морі фіксувалося перебування двох ворожих носіїв ракет "Калібр".

Додамо, днями речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що РФ навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у російському місті Новоросійськ.

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