РФ тримає у Чорному морі ракетоносій: який можливий залп "Калібрів"

Як поінформували військові, натомість в Азовському морі були помічені три кораблі противника, але вони не є носіями ракет "Калібр".

Крім того, спостерігається перебування в акваторії Середземного моря двох російських кораблів, які є носіями "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.

Як розповіли у ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.

Також у військовому відомстві додали, що країна-агресор Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).