РФ тримає у Чорному морі ракетоносій: який можливий залп "Калібрів"

В Чорному морі станом на цей ранок фіксується перебування одного російського ракетоносія. Вороже судне може здійснити залп до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.
Як поінформували військові, натомість в Азовському морі були помічені три кораблі противника, але вони не є носіями ракет "Калібр".
Крім того, спостерігається перебування в акваторії Середземного моря двох російських кораблів, які є носіями "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.
Як розповіли у ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Також у військовому відомстві додали, що країна-агресор Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нагадаємо, раніше в моніторингових групах повідомляли, що цієї ночі, 8 липня, на тлі чергової повітряної атаки РФ по території України, в Чорному морі фіксувалося перебування двох ворожих носіїв ракет "Калібр".
Додамо, днями речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що РФ навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у російському місті Новоросійськ.
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