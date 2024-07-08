РФ держит в Черном море ракетоноситель: какой возможен залп "Калибров"

В Черном море по состоянию на это утро фиксируется пребывание одного российского ракетоносителя. Вражеское судно может совершить залп до четырех крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.
Как проинформировали военные, в то же время в Азовском море были замечены три корабля противника, но они не являются носителями ракет "Калибр".
Кроме того, наблюдается пребывание в акватории Средиземного моря двух российских кораблей, являющихся носителями "Калибров" общим залпом до 24 ракет.
Как рассказали в ВМС, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
Также в военном ведомстве добавили, что страна-агрессор Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Напомним, ранее в мониторинговых группах сообщалось, что этой ночью, 8 июля, на фоне очередной воздушной атаки РФ по территории Украины, в Черном море фиксировалось пребывание двух вражеских носителей ракет "Калибр".
Добавим, на днях спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что РФ научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами. В настоящее время загрузка проходит в российском городе Новороссийск.
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