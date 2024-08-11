UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ тримає в Чорному морі один ракетоносій: у ВМС розповіли, який залп "Калібрів"

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

В акваторії Чорного моря зранку, 11 серпня, зафіксовано лише один корабель, який є носієм крилатих ракет. Загальний залп "Калібрів" складає до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Водночас в Азовському морі, станом на 06:00, немає жодного ворожого корабля.

Проте військові помітили два російські кораблі у Середземному морі. Один з них є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Крім того, за інформацією ВМС, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.

Зазначимо, що за словами представника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, росіяни сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.

Також нагадаємо, що нещодавно, 2 серпня, українські військові атакували і потопили підводний човен РФ "Ростов-на-Дону". Подія відбулася у тимчасово окупованому Севастополі.

У свою чергу аналітики Defence Express вважають, що знищення "Ростову-на-Дону" говорить про відсутність можливості у росіян ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. Експерти вказують, що потоплення "Ростова" виведе з ладу ще 4 судна РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні