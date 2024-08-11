РФ тримає в Чорному морі один ракетоносій: у ВМС розповіли, який залп "Калібрів"

В акваторії Чорного моря зранку, 11 серпня, зафіксовано лише один корабель, який є носієм крилатих ракет. Загальний залп "Калібрів" складає до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
Водночас в Азовському морі, станом на 06:00, немає жодного ворожого корабля.
Проте військові помітили два російські кораблі у Середземному морі. Один з них є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
Крім того, за інформацією ВМС, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.
Зазначимо, що за словами представника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, росіяни сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.
Також нагадаємо, що нещодавно, 2 серпня, українські військові атакували і потопили підводний човен РФ "Ростов-на-Дону". Подія відбулася у тимчасово окупованому Севастополі.
У свою чергу аналітики Defence Express вважають, що знищення "Ростову-на-Дону" говорить про відсутність можливості у росіян ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. Експерти вказують, що потоплення "Ростова" виведе з ладу ще 4 судна РФ.
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