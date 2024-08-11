РФ держит в Черном море один ракетоноситель: в ВМС рассказали, какой залп "Калибров"

В акватории Черного моря утром, 11 августа, зафиксирован только один корабль, который является носителем крылатых ракет. Общий залп "Калибров" составляет до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
В то же время в Азовском море, по состоянию на 06:00, нет ни одного вражеского корабля.
Однако военные заметили два российских корабля в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Кроме того, по информации ВМС, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.
Отметим, что по словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, россияне сконцентрировались на подводных лодках вместо надводных судов.
Также напомним, что недавно, 2 августа, украинские военные атаковали и потопили подводную лодку РФ "Ростов-на-Дону". Событие произошло во временно оккупированном Севастополе.
В свою очередь аналитики Defence Express считают, что уничтожение "Ростова-на-Дону" говорит об отсутствии возможности у россиян ремонтировать свои субмарины в Черном море. Эксперты указывают, что потопление "Ростова" выведет из строя еще 4 судна РФ.
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