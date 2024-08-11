РФ тримає в Чорному морі один ракетоносій: у ВМС розповіли, який залп "Калібрів"

В акваторії Чорного моря зранку, 11 серпня, зафіксовано лише один корабель, який є носієм крилатих ракет. Загальний залп "Калібрів" складає до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Водночас в Азовському морі, станом на 06:00, немає жодного ворожого корабля.

Проте військові помітили два російські кораблі у Середземному морі. Один з них є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Крім того, за інформацією ВМС, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 8 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.