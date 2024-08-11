РФ держит в Черном море один ракетоноситель: в ВМС рассказали, какой залп "Калибров"

В акватории Черного моря утром, 11 августа, зафиксирован только один корабль, который является носителем крылатых ракет. Общий залп "Калибров" составляет до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

В то же время в Азовском море, по состоянию на 06:00, нет ни одного вражеского корабля.

Однако военные заметили два российских корабля в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Кроме того, по информации ВМС, за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 8 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.