РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій, проте "Калібри" відсутні, - ВМС України

Крім того, станом на 06:00 військові зафіксували 3 ворожі кораблі в Азовському морі, але жоден з них не є носієм крилатих ракет "Калібр".

Небезпека лише з Середземного моря. Там РФ тримає 2 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" і мають загальний залп до 24 ракет.

Також військові повідомили, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: