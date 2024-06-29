РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій, проте "Калібри" відсутні, - ВМС України

Росія станом на ранок 29 червня тримає в акваторії Чорного моря лише один корабель, який є носієм крилатих ракет. Проте на цей раз у ворожого судна "Калібри" відсутні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Крім того, станом на 06:00 військові зафіксували 3 ворожі кораблі в Азовському морі, але жоден з них не є носієм крилатих ракет "Калібр".
Небезпека лише з Середземного моря. Там РФ тримає 2 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" і мають загальний залп до 24 ракет.
Також військові повідомили, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
Нагадаємо, згідно останнього звіту американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили втрачені позиції на півночі Харківської області та на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Проте і ворог має успіхи, просунувшись в східній частині Часового Яру.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що увійде у новий пакет допомоги США Україні на 150 млн доларів.
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