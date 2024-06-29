США направлять Україні новий пакет військової допомоги на 150 млн доларів: що в ньому

Адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні зброю та боєприпаси на суму 150 мільйонів доларів, включаючи ракети-перехоплювачі для зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони HAWK та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Двоє американських чиновників на умовах анонімності повідомили агентству, що офіційно про новий пакет допомоги буде оголошено в понеділок. Окрім ракет HAWK та артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, пакет включатиме інші боєприпаси та обладнання для підтримки потреб оборони України, додали джерела. Пакет надійде від Presidential Drawdown Authority, механізму, який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів США для підтримки союзників.