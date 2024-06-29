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РФ держит в Черном море один ракетоноситель, но "Калибры" отсутствуют, - ВМС Украины

Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Россия на утро 29 июня держит в акватории Черного моря только один корабль, который является носителем крылатых ракет. Но в этот раз у вражеского судна "Калибры" отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Кроме того, по состоянию на 06:00 военные зафиксировали 3 вражеских корабля в Азовском море, но ни один из них не является носителем крылатых ракет "Калибр".

Опасность только из Средиземного моря. Там РФ держит 2 корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и имеют общий залп до 24 ракет.

Также военные сообщили, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Напомним, согласно последнему отчету американского Института изучения войны, ВСУ отразили утраченные позиции на севере Харьковской области и на линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако и враг тоже имеет успехи, продвинувшись в восточной части Временного Яра.

Ранее РБК-Украина сообщало, что войдет в новый пакет помощи США Украине на 150 млн. долларов.

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