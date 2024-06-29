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РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій, проте "Калібри" відсутні, - ВМС України

Субота 29 червня 2024 07:30
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РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій, проте "Калібри" відсутні, - ВМС України Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Росія станом на ранок 29 червня тримає в акваторії Чорного моря лише один корабель, який є носієм крилатих ракет. Проте на цей раз у ворожого судна "Калібри" відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Крім того, станом на 06:00 військові зафіксували 3 ворожі кораблі в Азовському морі, але жоден з них не є носієм крилатих ракет "Калібр".

Небезпека лише з Середземного моря. Там РФ тримає 2 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" і мають загальний залп до 24 ракет.

Також військові повідомили, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій, проте &quot;Калібри&quot; відсутні, - ВМС України

Нагадаємо, згідно останнього звіту американського Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили втрачені позиції на півночі Харківської області та на лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Проте і ворог має успіхи, просунувшись в східній частині Часового Яру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що увійде у новий пакет допомоги США Україні на 150 млн доларів.

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