ua en ru
Сб, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ держит в Черном море один ракетоноситель, но "Калибры" отсутствуют, - ВМС Украины

Суббота 29 июня 2024 07:30
UA EN RU
РФ держит в Черном море один ракетоноситель, но "Калибры" отсутствуют, - ВМС Украины Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Россия на утро 29 июня держит в акватории Черного моря только один корабль, который является носителем крылатых ракет. Но в этот раз у вражеского судна "Калибры" отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Кроме того, по состоянию на 06:00 военные зафиксировали 3 вражеских корабля в Азовском море, но ни один из них не является носителем крылатых ракет "Калибр".

Опасность только из Средиземного моря. Там РФ держит 2 корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и имеют общий залп до 24 ракет.

Также военные сообщили, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 5 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

РФ держит в Черном море один ракетоноситель, но &quot;Калибры&quot; отсутствуют, - ВМС Украины

Напомним, согласно последнему отчету американского Института изучения войны, ВСУ отразили утраченные позиции на севере Харьковской области и на линии Купянск-Сватово-Кременная. Однако и враг тоже имеет успехи, продвинувшись в восточной части Временного Яра.

Ранее РБК-Украина сообщало, что войдет в новый пакет помощи США Украине на 150 млн. долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
В Днепре спасательная операция продолжается: что известно на утро (фото)
В Днепре спасательная операция продолжается: что известно на утро (фото)
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США