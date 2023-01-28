РФ тримає у Чорному морі більше десятка кораблів: чи є там ракетоносії

Росія продовжує тримати в Чорному морі 12 кораблів і катерів, у тому числі два ракетоносія. Їхній загальний залп складає 12 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, зараз у Чорному морі знову посилився шторм, що змусило окупантів відправити ракетоносії до пунктів базування.
"Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Зокрема, це 12 кораблів, катерів, але серед них лише 2 ракетоносія - надводний і підводний. Загальний залп "Калібрів" на сьогоднішній день становить 12 одиниць", - сказала Гуменюк.
Також вона додала, що штормова погода та поривчастий вітер зменшують ймовірність використання ними дронів-камікадзе.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують виснажувати ворога на півдні та тримати його під вогневим контролем. У такий спосіб захисники готуються до можливого наступу.
Також повідомлялося, що минулого тижня українські захисники підбили катер, які привласнили російські окупанти, під час спроби висадити ДРГ поблизу Херсона.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.