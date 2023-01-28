РФ тримає у Чорному морі більше десятка кораблів: чи є там ракетоносії

Росія продовжує тримати в Чорному морі 12 кораблів і катерів, у тому числі два ракетоносія. Їхній загальний залп складає 12 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, зараз у Чорному морі знову посилився шторм, що змусило окупантів відправити ракетоносії до пунктів базування.

"Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Зокрема, це 12 кораблів, катерів, але серед них лише 2 ракетоносія - надводний і підводний. Загальний залп "Калібрів" на сьогоднішній день становить 12 одиниць", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що штормова погода та поривчастий вітер зменшують ймовірність використання ними дронів-камікадзе.