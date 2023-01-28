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РФ держит в Черном море больше десятка кораблей: есть ли там ракетоносители

Фото: РФ держит в Черном море больше десятка кораблей (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия продолжает держать в Черном море 12 кораблей и катеров, в том числе два ракетоносителям. Их общий залп составляет 12 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас в Черном море вновь усилился шторм, что заставило оккупантов отправить свои ракетоносители в пункты базирования.

"Но корабельная группировка врага еще достаточно мощная в Черном море. В частности, это 12 кораблей, катеров, но среди них только 2 ракетоносителя — надводный и подводный. Общий залп "Калибров" на сегодняшний день составляет 12 единиц", - сказала Гуменюк.

Также она добавила, что штормовая погода и порывистый ветер уменьшают вероятность использования ими дронов-камикадзе.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные продолжают истощать врага на юге и держать его под огневым контролем. Таким образом защитники готовятся к возможному наступлению.

Также сообщалось, что на прошлой неделе украинские защитники подбили катер, которые присвоили российские оккупанты, при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона.

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