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РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 9 кораблів: чи є серед них ракетоносії

Фото: Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 9 кораблів (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 9 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Примітно, що в Середземному морі два дні поспіль фіксується лиш 7 ворожих кораблів на бойовому чергуванні. Наразі там налічується три носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що Росія продовжує готуватися до можливих ракетних атак і може завдати точкових ударів по Україні.

Також ми писали про те, що російські війська наразі "поставили на паузу" масовані ракетні атаки по Україні.

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