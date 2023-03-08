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РФ держит на боевом дежурстве в Черном море 9 кораблей: есть ли среди них ракетоносители

Фото: Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 9 кораблей (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море 9 кораблей. Ракетоносителей среди них нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.

При этом в Азовском море находится один вражеский корабль.

Примечательно, что в Средиземном море два дня подряд фиксируется 7 вражеских кораблей на боевом дежурстве. В настоящее время там насчитывается три носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.

Напомним, ранее в ОК "Юг" сообщили, что Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам и может нанести точечные удары по Украине.

Также мы писали о том, что российские войска "поставили на паузу" массированные ракетные атаки по Украине.

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