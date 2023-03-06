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Росія "поставила на паузу" масовані удари, але ймовірність атак висока, - ОК "Південь"

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Чорне море, Понеділок 06 березня 2023 12:47
Росія "поставила на паузу" масовані удари, але ймовірність атак висока, - ОК "Південь" Фото: імовірність ракетних ударів по Україні максимально висока (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська наразі "поставили на паузу" масовані ракетні атаки по Україні. Але ймовірність ударів все ж залишається високою через наявність ракетоносіїв ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Скільки "Калібрів" тримають росіяни напоготові

За даними командування, корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега.

"Серед 15 кораблів, залишаються три ракетоносії, 2 з яких підводні. Загальна кількість "Калібрів" - до 16", - йдеться в повідомленні.

При цьому ворог продовжує повітряну розвідку, та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів.

Загроза ударів висока

"Поставивши на паузу" масовані ракетні атаки, час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання", - звертають увагу військові.

Тож, як зазначили в ОК "Південь", готовність ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока.

Нагадаємо, перед цим українські військові попереджали, що Росія продовжує готуватися до можливих ракетних атак і може завдати точкових ударів по Україні.

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