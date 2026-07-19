РФ тричі вдарила по терміналу "Нової пошти" у Харкові, загинули працівники

Російські війська вдень 19 липня тричі вдарили по території інноваційного сортувального терміналу "Нової пошти" у Харкові. Загинули та постраждали працівники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".
"Цинічна атака ворога на цивільну логістичну інфраструктуру забрала життя двох наших колег та водія партнера-перевізника. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Компанія перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також є і поранені працівники. Їх доставили до лікарні.
Наразі триває ліквідація наслідків. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.
У компанії зазначили, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.
"Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці. Актуальну інформацію про статус відправлень можна дізнатись у мобільному застосунку та на сайті компанії.
Нагадаємо, російські війська близько 12:00 19 липня атакували передмістя Харкова. Внаслідок обстрілу є загиблі та багато постраждалих.
Згодом в ОВА уточнили, що росіяни завдав ракетного удару по поштовому терміналу.
Внаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки.
Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих - у важкому стані.