РФ трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове, погибли работники

"Циническая атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру унесла жизни двух наших коллег и водителя партнера-перевозчика. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Компания находится на связи с семьями погибших работников и оказывает всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также есть и раненые работники. Их доставили в больницу.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

В компании отметили, что компенсируют клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

"Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте компании.