РФ трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове, погибли работники

Российские войска днем 19 июля трижды ударили по территории инновационного сортировочного терминала "Новой почты" в Харькове. Погибли и пострадали сотрудники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
"Циническая атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру унесла жизни двух наших коллег и водителя партнера-перевозчика. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Компания находится на связи с семьями погибших работников и оказывает всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Также есть и раненые работники. Их доставили в больницу.
В настоящее время идет ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.
В компании отметили, что компенсируют клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.
"Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте компании.
Напомним, российские войска около 12:00 19 июля атаковали пригород Харькова. В результате обстрела погибли и многие пострадавшие.
Впоследствии в ОВА уточнили, что россияне нанесли ракетный удар по почтовому терминалу.
В результате атаки погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины.
Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии.