RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове, погибли работники

14:29 19.07.2026 Вс
2 мин
Каковы последствия атаки и что с посылками?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Россия трижды ударила по терминалу "Новой почты" в Харькове (ГСЧС)

Российские войска днем 19 июля трижды ударили по территории инновационного сортировочного терминала "Новой почты" в Харькове. Погибли и пострадали сотрудники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"Циническая атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру унесла жизни двух наших коллег и водителя партнера-перевозчика. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Компания находится на связи с семьями погибших работников и оказывает всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Также есть и раненые работники. Их доставили в больницу.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время.

В компании отметили, что компенсируют клиентам объявленную ценность отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

"Новая почта" задействовала резервные логистические маршруты и сортировочные хабы, чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте компании.

Ракетный удар по пригороду Харькова

Напомним, российские войска около 12:00 19 июля атаковали пригород Харькова. В результате обстрела погибли и многие пострадавшие.

Впоследствии в ОВА уточнили, что россияне нанесли ракетный удар по почтовому терминалу.

В результате атаки погибли 24-летний, 45-летний и 62-летний мужчины.

Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нова поштаХарьковВойна в Украине