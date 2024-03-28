РФ тричі, починаючи з ночі, атакувала Одеську область: в ОВА розповіли про наслідки

Нічні обстріли ракетами та дронами

Так, на початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одеської області, а згодом з літака Су-30 випустили і протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку.

"Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря", - зазначив Кіпер.

Потім, за словами голови ОВА, близько третьої години ночі, ворог атакував регіон ударними безпілотниками.

"Два шахеди знищили наші сили ППО. На щастя, люди не постраждали", - констатував Кіпер.

Ранкова ракетна атака

До того ж, вранці ворог знову завдав ракетних ударів.

"Попередньо - без постраждалих. Інформація буде доповнюватися. Дуже прошу: бережіть себе та оперативно реагуйте на сигнали повітряної тривоги!" - звернувся до мешканців регіону голова ОВА.

Як зазначили в Силах оборони півдня України, зранку 28 березня з акваторії Чорного моря по Одеській області спрямував керовану авіаційну ракету з літака тактичної авіації.

"Силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - зазначили військові.