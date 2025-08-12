РФ тисне на 12 напрямках: Генштаб доповів, де найгарячіше на фронті

За даними військових, ворог завдав 74 авіаційні удари по позиціях українських військ та населених пунктах, скинувши 138 керованих авіабомб. Також росіяни здійснили 5299 обстрілів, з них 105 - із реактивних систем залпового вогню, та застосували 4980 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Каліївка (Сумська обл.), Новоандріївка, Степногірськ, Григорівка (Запорізька обл.), Придніпровське та Антонівка (Херсонська обл.).

Сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки ворога, один пункт управління БпЛА та два артилерійські засоби окупантів.

Ситуація за напрямками:

Північно–Слобожанський і Курський напрямки.

Ворог завдав 18 авіаударів, скинув 35 керованих авіабомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 - з реактивних систем залпового вогню. Сили оборони відбили 13 атак у цьому районі.

Південно-Слобожанський напрямок.

Відбулося 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

Куп’янський напрямок.

Зафіксовано 7 атак окупантів. Українські воїни відбили штурми у районах Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового та у напрямку Новоплатонівки.

Лиманський напрямок.

Ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ поблизу Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Мирного, Серебрянки та у напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

Сіверський напрямок.

Зафіксовано 8 атак противника у районах Григорівки, Виїмки та у напрямку Сіверська.

Краматорський напрямок.

Відбулося 5 бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

Торецький напрямок.

Ворог 8 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Торецька, Білої Гори та Щербинівки.

Покровський напрямок.

Наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора у районах Полтавки, Попового Яру, Маяка, Дорожнього, Никанорівки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Володимирівки, Новоекономічного, Сухецького, Родинського, Променя, Удачного, Лисівки, Звірового, Горіхового, Дачного.

Новопавлівський напрямок.

Відбито 24 атаки у районах Вільного Поля, Маліївки, Зеленого Гаю, Воскресенки, Мирного та у напрямку Іванівки й Новоіванівки.

Гуляйпільський напрямок.

Сили оборони відбили одну ворожу атаку поблизу Малинівки.

Оріхівський напрямок.

Ворог двічі штурмував позиції ЗСУ у районі Кам’янського та у напрямку Новоданилівки.

Придніпровський напрямок.

Агресор 7 разів безуспішно намагався просунутися до укріплень українських оборонців.

Волинський та Поліський напрямки.

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.