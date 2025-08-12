РФ давит на 12 направлениях: Генштаб доложил, где горячее всего на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений. Российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, а самые интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском отрезках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным военных, враг нанес 74 авиационных удара по позициям украинских войск и населенным пунктам, сбросив 138 управляемых авиабомб. Также россияне совершили 5299 обстрелов, из них 105 - из реактивных систем залпового огня, и применили 4980 дронов-камикадзе.
Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Калиевка (Сумская обл.), Новоандреевка, Степногорск, Григорьевка (Запорожская обл.), Приднепровское и Антоновка (Херсонская обл.).
Силы обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники врага, один пункт управления БпЛА и два артиллерийских средства оккупантов.
Северо-Слобожанское и Курское направления.
Враг нанес 18 авиаударов, сбросил 35 управляемых авиабомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из реактивных систем залпового огня. Силы обороны отбили 13 атак в этом районе.
Южно-Слобожанское направление.
Состоялось 5 боевых столкновений в районах Волчанска и Фиголевки.
Купянское направление.
Зафиксировано 7 атак оккупантов. Украинские воины отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.
Лиманское направление.
Враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск вблизи Редкодуба, Карповки, Колодязов, Мирного, Серебрянки и в направлении Дружелюбовки, Среднего, Шандриголово, Ямполя.
Северское направление.
Зафиксировано 8 атак противника в районах Григорьевки, Выемки и в направлении Северска.
Краматорское направление.
Состоялось 5 боевых столкновений в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра.
Торецкое направление.
Враг 8 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Торецка, Белой Горы и Щербиновки.
Покровское направление.
Наши защитники остановили 48 наступательных действий агрессора в районах Полтавки, Попового Яра, Маяка, Дорожного, Никаноровки, Кучерова Яра, Нового Шахматного, Владимировки, Новоэкономического, Сухецкого, Родинского, Луча, Удачного, Лисовки, Звериного, Орехового, Дачного.
Новопавловское направление.
Отбито 24 атаки в районах Свободного Поля, Малиевки, Зеленого Гая, Воскресенки, Мирного и в направлении Ивановки и Новоивановки.
Гуляйпольское направление.
Силы обороны отбили одну вражескую атаку вблизи Малиновки.
Ореховское направление.
Враг дважды штурмовал позиции ВСУ в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.
Приднепровское направление.
Агрессор 7 раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям украинских защитников.
Волынское и Полесское направления.
Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.
Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 107 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 106 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.