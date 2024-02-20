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РФ на Таврійському напрямку знизила кількість авіаударів. У ЗСУ назвали причину

Архівне фото: РФ на Таврійському напрямку знизила кількість авіаударів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові знизили кількість авіаударів по всій протяжності Таврійського напрямку. Це може бути пов'язано зі знищенням ворожої авіації за останні дні.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Зниження кількості авіаударів

"За минулу добу противник скоротив активність авіації, та за всю добу завдав лише 2 авіаудари на всій протяжності операційної зони ОСУВ "Таврія", - йдеться в заяві.

За його словами, це не йде в жодне порівняння з показниками минулого тижня, коли ці числа сягали 73 за добу. 

З чим це пов'язано

Лиховій додав, що треба дивитися на продовження цієї тенденції.

"Але "совпадєніє? нє думаю". Через успішну роботу нашої ППО на східному напрямку, коли одна за одною були уражені російські "сушки", зокрема й ті, які застосовують керовані авіабомби", - додав речник.

Знищення літаків РФ

За останні кілька днів ЗСУ вдалося "приземлити" шість бортів окупантів. Учора українські військові збили два російські літаки на сході. 

18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого, стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

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