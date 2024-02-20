РФ на Таврическом направлении снизила количество авиаударов. В ВСУ назвали причину

Снижение количества авиаударов

"За минувшие сутки противник сократил активность авиации, и за все сутки нанес только 2 авиаудара на всей протяженности операционной зоны ОСУВ "Таврия", - говорится в заявлении.

По его словам, это не идет ни в какое сравнение с показателями прошлой недели, когда эти числа достигали 73 в сутки.

С чем это связано

Лиховий добавил, что надо смотреть на продолжение этой тенденции.

"Но "совпадение? Не думаю". Из-за успешной работы нашей ПВО на восточном направлении, когда одна за другой были поражены российские "сушки", в том числе и те, которые применяют управляемые авиабомбы", - добавил спикер.

Уничтожение самолетов РФ

За последние несколько дней ВСУ удалось "приземлить" шесть бортов оккупантов. Вчера украинские военные сбили два российских самолета на востоке.

18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они также были сбиты на восточном фронте.