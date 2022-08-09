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Будет шпионить за Украиной? Россия вывела в космос иранский спутник

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 14:24
Будет шпионить за Украиной? Россия вывела в космос иранский спутник Фото: Россия вывела в космос иранский спутник (roscosmos.ru)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 9 августа, Россия запустила спутник дистанционного зондирования Хайям, названный в честь персидского поэта и философа XI века Омара Хайяма, ракетой "Союз" с космодрома Байконур в Казахстане. Иранский спутник успешно вышел на орбиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тегеран отверг заявления о том, что спутник может быть использован Москвой для усиления своих разведывательных возможностей в Украине, заявив, что Иран будет полностью контролировать и управлять им "с первого дня".

На прошлой неделе издание Washington Post сообщило, что американские чиновники обеспокоены началом космического сотрудничества между Россией и Ираном, опасаясь, что спутник не только поможет России на Украине, но и предоставит Ирану "беспрецедентные возможности" для наблюдения за потенциальными военными целями в Израиле и на Ближнем Востоке.

Иран утверждает, что спутник предназначен для научных исследований, включая радиационный и экологический мониторинг для сельскохозяйственных целей.

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