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РФ та Індія для торгівлі нафтою перейшли на еталон цін Dubai, - Reuters

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Понеділок 03 квітня 2023 22:16
РФ та Індія для торгівлі нафтою перейшли на еталон цін Dubai, - Reuters Фото: РФ та Індія для торгівлі нафтою перейшли на еталон цін Dubai (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Найбільший виробник нафти в РФ "Роснефть" і найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp домовилися використати орієнтований на Азію орієнтир ціни на нафту Dubai.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що рішення двох державних компаній відмовитися від марки Brent є частиною усунення продажів російської нафти у бік Азії. Це відбувається на тлі відмови Європи від нафти РФ.

"Обидва зразки виражені в доларах і встановлюються S&P Platts, підрозділом американської S&P Global Inc, але Brent в основному використовується європейськими нафтовими компаніями та трейдерами, тоді як Dubai знаходиться під сильним впливом Азії та Близького Сходу", - йдеться у матеріалі.

Генеральний директор "Роснафти" Ігор Сєчін заявив у лютому, що ціна на російську нафту визначатиметься за межами Європи, оскільки Азія стала найбільшим покупцем російської нафти. Відповідно до нової угоди, про яку було оголошено 29 березня, "Роснафта" майже подвоїть продаж нафти Indian Oil Corp.

Нагадаємо, що Індія була найбільшим покупцем морської нафти сорту Urals у березні та попит країни на цей сорт означає, що Росія має підтримувати високі обсяги експорту.

Продаж російської нафти до Індії минулого року зріс у 22 рази. Країна стала найбільшим імпортером.

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