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РФ и Индия для торговли нефтью перешли на эталон цен Dubai, - Reuters

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Понедельник 03 апреля 2023 22:16
РФ и Индия для торговли нефтью перешли на эталон цен Dubai, - Reuters Фото: РФ и Индия для торговли нефтью перешли на стандарт цен Dubai (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейший производитель нефти в РФ "Роснефть" и крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp договорились использовать ориентированный на Азию ориентир цены на нефть Dubai.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение двух государственных компаний отказаться от марки Brent является частью устранения продаж российской нефти в сторону Азии. Это происходит на фоне отказа Европы от нефти РФ.

"Оба образца выражены в долларах и устанавливаются S&P Platts, подразделением американской S&P Global Inc, но Brent в основном используется европейскими нефтяными компаниями и трейдерами, тогда как Dubai находится под сильным влиянием Азии и Ближнего Востока", - говорится в материале .

Генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил в феврале, что цена на российскую нефть будет определяться вне Европы, поскольку Азия стала крупнейшим покупателем российской нефти. Согласно новому соглашению, о котором было объявлено 29 марта, "Роснефть" почти удвоит продажу нефти Indian Oil Corp.

Напомним, что Индия была крупнейшим покупателем морской нефти сорта Urals в марте, и спрос страны на этот сорт означает, что Россия должна поддерживать высокие объемы экспорта.

Продажа российской нефти в Индию в прошлом году выросла в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером.

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