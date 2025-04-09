РФ та Білорусь восени проведуть спільні навчання, Сирський оцінив ризики

Відповідаючи на питання про те, чи можуть осінні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" бути елементом підготовки наступу на Україну з території Білорусі, Сирський заявив, що усі навчання мають якусь мету.

"І одна з таких цілей - це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що саме так усе й розпочиналось у 2022-му. Спочатку було створене військове угруповання, яке проводило навчання. Тоді ж Київ сподівався, що вони закінчаться, а росіяни повернуться назад до Росії. Втім, після продовження навчань, для Сирського "стало ясно, що все".

Оцінюючи загрозу осінніх навчань головнокомандувач ЗСУ заявив, що цей фактор необхідно враховувати.