РФ та Білорусь відпрацюють спільне застосування військ на пунктах управління

Як заявили в оборонному відомстві Білорусі, у Мінську буде проведено спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ в інтересах підвищення обороноздатності Союзної держави.

Тема тренування - "Ухвалення рішення на застосування РГВ(С) в інтересах забезпечення воєнної безпеки Союзної держави".

Навчання пройдуть у період з 14 по 16 січня. Зокрема, представники збройних сил Білорусі та Росії опрацюють один із варіантів застосування угруповань військ (сил) під час спільних дій на стаціонарних пунктах управління.

Тренування - складова частина комплексу заходів із підготовки до спільного стратегічного навчання "Запад-2025", яке відбудеться цього року на території Білорусі.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Тиждень тому стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Зокрема, підрозділи Сухопутних військ Білорусі було перекинуто в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.

Водночас у ЦПД зазначили, що наразі загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.