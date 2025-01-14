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РФ та Білорусь відпрацюють спільне застосування військ на пунктах управління

Ілюстративне фото: РФ та Білорусь відпрацюють спільне застосування військ (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Наталія Кава

Білорусь та Російська Федерація проведуть спільні військові навчання. Вони опрацюють один із варіантів застосування угруповань військ під час спільних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

Як заявили в оборонному відомстві Білорусі, у Мінську буде проведено спільне штабне тренування Об'єднаного командування регіонального угруповання військ в інтересах підвищення обороноздатності Союзної держави. 

Тема тренування - "Ухвалення рішення на застосування РГВ(С) в інтересах забезпечення воєнної безпеки Союзної держави".

Навчання пройдуть у період з 14 по 16 січня. Зокрема, представники збройних сил Білорусі та Росії опрацюють один із варіантів застосування угруповань військ (сил) під час спільних дій на стаціонарних пунктах управління.

Тренування - складова частина комплексу заходів із підготовки до спільного стратегічного навчання "Запад-2025", яке відбудеться цього року на території Білорусі.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Тиждень тому стало відомо, що Білорусь нарощує військову присутність у прикордонні з Україною. Зокрема, підрозділи Сухопутних військ Білорусі було перекинуто в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.

Водночас у ЦПД зазначили, що наразі загрози вторгнення регулярних військ Білорусі зі своєї території в Україну немає. ЗСУ контролюють ситуацію на кордоні.

Також ми писали, що Білорусь проведе військові збори неподалік кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня.

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