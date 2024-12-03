РФ та Білорусь планують створити навчальні центри для спільної підготовки військових

Росія та Білорусь планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових.

Про це заявив голова постійної комісії з питань національної безпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА .

За його словами, у Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, у Росії - на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Зараз для цього готують кадри у військових навчальних закладах Білорусі та Росії.

Лепешко також нагадав, що у 2023 році почалася реалізація трьох союзних програм у сфері оборони, одна з яких присвячена посиленню безпеки кордону, дві інші - вдосконаленню інфраструктури Білорусі та Росії для забезпечення регіонального угруповання війська.

Також, за його словами, країни підписали "понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері" у 2025 році.

Голова Палати представників зазначив, що військово-повітряні сили Білорусі та Росії періодично проводять "спільне патрулювання повітряних кордонів союзної держави в повітряному просторі Білорусі".

За його словами, це "є надзвичайно важливим, оскільки американська стратегічна і тактична авіація вже давно літає в повітряному просторі Польщі та країн Балтії поблизу кордону союзної держави".

Водночас Лепешко стверджує, усі спільні з Росією навчання мають "виключно оборонний характер".