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РФ та Білорусь планують створити навчальні центри для спільної підготовки військових

Вівторок 03 грудня 2024 21:13
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РФ та Білорусь планують створити навчальні центри для спільної підготовки військових Фото: РФ та Білорусь планують створити три навчальні центри для спільної підготовки військових (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія та Білорусь планують створити три навчальних центри для спільної підготовки військових.

Про це заявив голова постійної комісії з питань національної безпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА.

За його словами, у Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, у Росії - на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Зараз для цього готують кадри у військових навчальних закладах Білорусі та Росії.

Лепешко також нагадав, що у 2023 році почалася реалізація трьох союзних програм у сфері оборони, одна з яких присвячена посиленню безпеки кордону, дві інші - вдосконаленню інфраструктури Білорусі та Росії для забезпечення регіонального угруповання війська.

Також, за його словами, країни підписали "понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері" у 2025 році.

Голова Палати представників зазначив, що військово-повітряні сили Білорусі та Росії періодично проводять "спільне патрулювання повітряних кордонів союзної держави в повітряному просторі Білорусі".

За його словами, це "є надзвичайно важливим, оскільки американська стратегічна і тактична авіація вже давно літає в повітряному просторі Польщі та країн Балтії поблизу кордону союзної держави".

Водночас Лепешко стверджує, усі спільні з Росією навчання мають "виключно оборонний характер".

Співпраця Росії та Білорусі

Зазначимо, Білорусь є чи не найголовнішим прихильником Москви. Росія розміщує у Білорусі власні війська, а також техніку. Крім того, Мінськ підтримує політику Кремля і часто копіює її.

У 2022 році після проведення на території Білорусі навчань "Захід" російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, техніка РФ заходила в Україні й з білоруської території.

Також раніше повідомлялося, що Білорусь та Росія готують спільні військові навчання "Захід-2025".

Водночас українські прикордонники зазначають, що поки не бачать загрози з боку Білорусі, але не виключають переміщень сил під час білорусько-російських військових навчань.

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