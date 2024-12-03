РФ и Беларусь планируют создать учебные центры для совместной подготовки военных

Россия и Беларусь планируют создать три учебных центра для совместной подготовки военных.

Об этом заявил глава постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА .

По его словам, в Беларуси такой учебный центр будет создан в Гродненской области, в России - на территории Нижегородской и Калининградской областей. Сейчас для этого готовятся кадры в военных учебных заведениях Беларуси и России.

Лепешко также напомнил, что в 2023 году началась реализация трех союзных программ в сфере обороны, одна из которых посвящена усилению безопасности границы, две другие - совершенствованию инфраструктуры Беларуси и России для обеспечения региональной группировки войск.

Также, по его словам, страны подписали "более 160 соглашений о совместной деятельности в военной сфере" в 2025 году.

Глава Палаты представителей отметил, что военно-воздушные силы Беларуси и России периодически проводят "совместное патрулирование воздушных границ союзного государства в воздушном пространстве Беларуси".

По его словам, это "чрезвычайно важно, поскольку американская стратегическая и тактическая авиация уже давно летает в воздушном пространстве Польши и стран Балтии вблизи границы союзного государства".

В то же время Лепешко утверждает, что все совместные с Россией учения носят "исключительно оборонительный характер".